«Лучшее – враг хорошего»: псковский онколог посоветовал внедрять полезные привычки постепенно

Постепенное внедрение в повседневную жизнь полезных привычек гораздо полезнее радикальных мер. Такое мнение озвучил в эфире программы «Семейные ценности» на ПЛН FM (102,6 FM) онколог-маммолог, эксперт в области превентивной медицины Павел Алексеенко.

«Самый главный подход, я многим говорю, что не надо быть идеальным. Ни в коем случае не надо. Это так не работает. И это немножко даже ломает организм. В какой-то момент происходит откат. Откат происходит еще сильнее. Надо стараться просто делать хорошо. Идеально не надо, как говорится, лучшее - враг хорошего. Есть такая хорошая фраза. Поэтому нужно немножко, по чуть-чуть добавлять какие-то хорошие привычки», – сказал Павел Алексеенко.

Он считает, что начинать нужно с малого, постепенно добавляя нагрузки. Так мозгу не придется выделять дополнительные усилия.

«Начать надо с малого, с маленьких привычек. Например, телефон показал, сколько шагов вы прошли. В среднем 5 тысяч получается в день. Можно постараться этот показатель увеличить, увеличить ненамного, буквально на 500 метров. Через неделю еще немножечко добавить. Для мозга это будет максимально просто, и он не будет тратить свои энергетические функции. И каждый раз, добавляя какое-то количество в неделю, вы заметите, как ваши показатели по шагам улучшатся. Улучшатся показатели по шагам, и вы заметите, что потихонечку вес начнет снижаться и в целом вы немножко живее будете выглядеть и чувствовать себя. Такие маленькие шажки можно включать вообще в разные абсолютно жизненные ситуации», – подытожил врач.