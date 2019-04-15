Идеальный шпагат: открытый урок по растяжке состоится в клубе «Супер фитнес»

Клуб «Супер фитнес» 23 апреля, во вторник, приглашает псковичек на открытый урок по направлению «стретчинг» в рамках Дня гибкости. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятия пройдут на Рижском, 16 с 19.30 до 20.25.
Подробности о пользе и фото с тренировок ЗДЕСЬ: https://vk.com/topic-12034830_39927353
В фитнес-центре пообещали, что участников мероприятия ждет отличная тренировка, море положительных эмоций и самые комфортные ценовые условия для начала регулярных занятий.
Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov).
Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.