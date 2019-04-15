Спорт

Подведены итоги личного чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу

Вчера, 21 апреля, на трассе в Ваулиных Горах состоялся I этап личного чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель федерации мотоспорта по Псковской области Алексей Караваев, в соревнованиях принимали участие 84 спортсмена из различных городов, соревнования проходили в 8 классах.

«Соревнования проходили на высоком уровне, серьезных травм не получил ни один спортсмен», - прокомментировал Алексей Караваев.

Руководитель областной федерации мотоспорта напомнил, что этот год - юбилейный, Федерации исполнится 15 лет. Также в первые выходные октября состоится еще одно значимое событие - соревнования по мотокроссу, посвященные 50-летию трассы в Ваулиных Горах.

По итогам I этапа личного чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу призовые места распределились следующим образом:

Класс 50 куб.см

1 место - Макар Комаедов, Санкт-Петербург

2 место - Артем Завалин, Санкт-Петербург

3 место - Стефан Дорогин, город Пушкин, Ленинградская область

Класс 65 куб. см

1 место - Александр Резябкин, Санкт-Петербург

2 место - Иван Клюшкин, Санкт-Петербург

3 место - Данила Михайлов, Великие Луки

Семен Белобоков из псковского мотоциклетного клуба ДОСААФ занял 8 место.

Класс 85 куб. см

1 место - Глеб Антонов, Новгородский ДОСААФ

2 место - Александр Тарасов, Санкт-Петербург

3 место - Владимир Дедыкин, Санкт-Петербург

4 место - Степан Михайлов, псковский мотоциклетный клуб ДОСААФ

Класс 125 куб. см

1 место - Артем Сазоновец, Беларусь

2 место - Виктор Ходырев, Санкт-Петербург

3 место - Павел Мангусов, Выборг

Класс «Ветераны» (45 лет)

1 место - Юрий Мелихов, мастер спорта Российской Федерации, Санкт-Петербург

2 место - Игорь Иванов, псковский мотоциклетный клуб ДОСААФ

3 место - Алексей Суворов, Санкт-Петербург

Класс «Любителей А»

1 место - Евгений Пикалев, Псков

2 место - Александр Лапушкин, Кириши

3 место - Сергей Клюшкин, Санкт-Петербург

Класс «Любителей Б»

1 место - Владимир Тиханов, Псков

2 место - Алексей Раскатов, Кириши

3 место - Виталий Куранов, Псков

Класс «Open»

1 место - Александр Ефимов, Санкт-Петербург

2 место - Алексей Зорин, Санкт-Петербург

3 место - Артур Мельник, Санкт-Петербург

Федерации мотоспорта по Псковской области благодарит губернатора области Михаила Ведерникова, региональный комитет по спорту, региональное отделение ДОСААФ и руководителя Сергея Саурина, мотоклуб «Ночные волки» и председателя Александра Корюшкина, а также спонсоров и всех, кто принимал участие в организации и проведении соревнований по мотокроссу.

Фото: Федора Голубенко