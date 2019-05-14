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Спорт

Рекордное количество участников ожидается на 16-й Псковской парусной регате

28.05.2019 17:10|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области с 11 по 17 июня пройдет Псковская парусная регата. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, соревнования на Псковском озере в Печорском районе состоятся уже 16-й раз и будут приурочены к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени. Регата занесена в официальный календарь Минспорта России, Всероссийской и Всемирной федерации парусного спорта.

«Два года назад нам удалось принять у себя чемпионат мира, поэтому о нашей регате знают и за пределами России. В стране нашу регату стабильно признают лучшей», — отметил директор Псковской регаты Алексей Груненышев на заседании организационного комитета, которое состоялось во вторник, 28 мая, в администрации региона, и поблагодарил областные власти за помощь в организации соревнований.

По словам директора регаты, в прошлом году на старт вышли 150 спортсменов из 9 стран мира. В этом году ожидается рекордное количество участников и гостей. Свое участие в соревнованиях уже подтвердили спортсмены из Германии, Латвии, Эстонии, Казахстана и разных регионов России.

Маршрут парусной регаты уже разработан. Яхтсмены отплывут от базы «Кривск» в сторону острова Семский, оттуда к острову Верхний, затем яхты обойдут приемный буй на реке Великой и вернутся в Кривск, проплыв мимо Аноховой Губы. Ожидается три гоночных дня, в каждый из которых соревнования будут длиться от 4 до 7 часов.

Состязания пройдут в 16 классах яхт. На международном уровне будут сражаться обладатели яхт «Оптимист». Также ожидается, что около 15 спортсменов на таком классе судов будут бороться за кубок губернатора Псковской области 16 июня у стен Псковского кремля. На старт выйдут и участники кубка Европы и России среди яхт класса «Микро». Ожидается около 15 лодок из 5 стран. Также регата примет еще два этапа кубка России: в паралимпийском классе «2,4 метра» и в международном классе яхт «Звездный».

Межрегиональные детско-юношеские соревнования пройдут на яхтах «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4,7», «Кадет», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Ракета-270». Межрегиональные соревнования состоятся среди крейсерских яхт «Четвертьтонник», «Open 800» и «Минитонник».

«Мы делаем ставку на детско-юношеский спорт. Дети приезжают не только из разных городов России, но и из разных стран. Псковские спортсмены также с нетерпением ждут старта регаты, чтобы принять в ней участие и набраться необходимого опыта», — отметил Алексей Груненышев.

Добавим, что члены оргкомитета обсудили программу мероприятия и организацию безопасности на соревнованиях.

Теги: #парусная регата
Источник: Псковская Лента Новостей
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