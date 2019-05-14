Спорт

Мы горды нашей регатой - Алексей Груненышев

«Мы горды нашей регатой», - подчеркнул директор Псковской парусной регаты Алексей Груненышев на торжественном открытии мероприятия 12 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что в этом году Псковская парусная регата проходит в 16-й раз. Еще в начале пути в регате принимали участие 12 команд с разных уголков России, сейчас это уже международное соревнование. «Мы горды нашей регатой. Впервые именно на псковской парусной регате была сформирована паралимпийская сборная», - прокомментировал Алексей Груненышев.

Директор Псковской парусной регаты подчеркнул, что в этом году в соревнованиях принимает участие много детей, поэтому меры безопасности на регате усилены. В этом году побороться за звание лучших приехали юношеские команды из Эстонии, Риги, Ладоги, Санкт-Петербурга, Приозерска, Выборга.

«Сегодня у нас спортсмены практически со всего Северо-Запада», - заявил Алексей Груненышев.

По словам директора регаты, Псковская регат популярна именно потому, что «здесь есть все условия для экстремального спорта».