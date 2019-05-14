Спорт

Торжественно открыта XVI Псковская парусная регата

Сегодня, 12 июня, на пирсе бухты пансионата «Кривск» в Печорском районе состоялась торжественная церемония открытия XVI Псковской парусной регаты.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с приветственной речью к зрителям и участникам соревнований обратился директор Псковской парусной регаты Алексей Груненышев. Он выразил благодарность всем, кто приехал поддержать псковскую регату, и заявил, что в этом году в рамках парусной регаты открывается цикл юношеских соревнований.

Юношеские соревнования пройдут с 11 по 15 июня в следующих классах яхт: «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7», «Кадет», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Ракета 270».

Председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин поприветствовал участников регаты от лица губернатора Михаила Ведерникова: «Это уникальное мероприятие, здесь, в Кривске - земля дружбы и передачи опыта. Эта земля пропитана парусным спортом». Иван Штылин выразил надежду, что соревнования пройдут достойно. «Спортивной удачи и пусть победит сильнейший», - пожелал он участникам регаты.

Учредитель, председатель Совета Псковской парусной регаты Анатолий Кондаков и директор пансионата «Кривск» Михаил Захаров подняли флаг в честь открытия Псковской парусной регаты.

По традиции представитель духовенства отец Георгий отслужил молебен.

Отметим, что соревнования имеют статус официальных мероприятий Всероссийской федерации парусного спорта, World Sailing и министерства спорта России и проводятся в преддверии 39-го международного фестиваля «Ганзейские Дни Нового Времени», который пройдет в городе Пскове с 27 по 30 июня.