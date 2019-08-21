Спорт

Петербургские футбольные фанаты взбудоражили псковичей

Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит-2» прошли с фаерами и громкими речевками по улицам Пскова. Шествие направилось к месту проведения матча «Зенита-2» и «Псков-747». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 23 августа - в 16.00 - болельщики проследовали по площади Ленина, Октябрьской площади и по улице Советской в сторону площади Победы.

«Это организованное шествие футбольных болельщиков. Сотрудники полиции и Росгвардии принимают все меры для обеспечения безопасности граждан. В том числе - безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - В настоящее время сопровождающаяся силовиками колонна прибыла к стадиону - люди занимают свои места. Никаких нарушений общественного порядка не допущено. В районе стадиона также осуществляется охрана общественного порядка сотрудниками полиции и Росгвардии».

Напомним, 23 августа игра «Псков-747» и «Зенитом-2» начнется в 17.00. Встреча пройдет на стадионе «747», в рамках 6-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад».