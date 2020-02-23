Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легендарный БГ в Пскове!
Группа BrainStorm в Пскове
Подарки Для настоящих мужчин
Мужской концерт для женщин
Яркий детский праздник в Kids Mall
Дело Гавунаса
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
 
 
 
ещё Спорт 23.02.2020 10:240 «Псков-747» стал серебряным призером турнира на призы полпреда президента 29.02.2020 10:270 Определены чемпионы Псковской области по классическим шахматам 28.02.2020 17:100 В великолукской школе №1 открылся зал самбо 28.02.2020 16:112 Звезда «Универа» Мария Кожевникова похвалила псковских спортсменок по художественной гимнастике 28.02.2020 15:213 Михаил Ведерников и Александр Брыксин вручили псковской «Гармонии» инвентарь для спортивной гимнастики 28.02.2020 12:130 Псковский спортсмен Константин Шабанов завоевал «золото» на 50-м чемпионате России по легкой атлетике
 
 
 
Самое популярное 27.02.2020 12:4911 Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева покинула свой пост 27.02.2020 15:513 Псковский автобус №14т сменит номер и маршрут 28.02.2020 13:4317 Общаться с прессой запрещаю! 26.02.2020 18:3522 Михаил Ведерников: «Таблетка» - это ужас советских лет 27.02.2020 18:200 В гидрометцентре рассказали о продолжительности зимней погоды в Псковской области. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Определены чемпионы Псковской области по классическим шахматам

29.02.2020 10:27|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги чемпионатов Псковской области среди мужчин и женщин по шахматам с классическим контролем времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат региона.

Чемпионом области 2020 года стал кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Этого титула он добивается уже в седьмой раз. В упорной борьбе шахматист обыграл своего соперника кандидата в мастера спорта России, четырехкратного чемпиона области Сергея Кудряшова из Пскова, который в итоге получил серебряную медаль. «Бронза» досталась чемпиону 2019 года Науму Руденко из Псковского района.

Среди женщин в третий раз первенствовала Виктория Емельянова, она сохранила свой титул чемпионки Псковской области, завоеванный в 2019 году. Второе место заняла Элина Гольбрайх, третье — Екатерина Арламова. Все шахматистки представляют город Великие Луки.

По результатам прошедших соревнований чемпионы области Одиссей Сулейманянц и Виктория Емельянова будут представлять Псковскую область на чемпионатах Северо-Запада, которые пройдут в Санкт-Петербурге в начале марта.

Теги: #шахматы #спорт #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 1094 человека
29.02.2020, 11:380 Фальшивые 5 тысяч изъяла полиция в финучреждении Пскова 29.02.2020, 11:270 Роспотребнадзор рекомендует максимально сократить поездки за рубеж 29.02.2020, 10:530 В Псковском районе водитель «Фольксвагена» врезался в дорожное ограждение 29.02.2020, 10:291 Водитель ВАЗа насмерть сбил женщину на Рижском проспекте в Пскове
29.02.2020, 10:270 Определены чемпионы Псковской области по классическим шахматам 29.02.2020, 09:530 Росгвардейцы задержали псковича, укравшего косметическое средство 29.02.2020, 09:420 Михаил Ведерников призвал жителей Новоржевского района «быть достойными подвигов прошедших лет» 29.02.2020, 09:194 Министр финансов России объяснил ослабление рубля
29.02.2020, 09:000 Противопожарный рейд прошел в Печорах 29.02.2020, 08:380 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч 28.02.2020, 23:359 Губернатор Псковской области сообщил об атаке на его Instagram-аккаунт 28.02.2020, 23:010 Поисковики ищут родственников бойца Красной армии, родившегося в Пушкиногорском районе
28.02.2020, 22:370 В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошел первый открытый турнир по боксу 28.02.2020, 22:283 Блогер Екатерина Диденко опровергла данные о своей смерти 28.02.2020, 22:162 Популярная российская инстаблогер пострадала в бане, отмечая 29-летие 28.02.2020, 22:130 В ОЭЗ «Моглино» ожидают, что ее резиденты смогут экономить до 30% расходов
28.02.2020, 21:481 Псковским школьникам рассказали о преимуществах поступления в вузы ФСИН России 28.02.2020, 21:241 Из-за упавших в Псковской области деревьев несколько поездов прибыли в Петербург с серьезным опозданием 28.02.2020, 21:060 Михаил Ведерников обсудил с вице-премьером реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» 28.02.2020, 20:450 В сети появилась «Михайловская пушкиниана», посвященная истории и нашим дням мемориальных парков
28.02.2020, 20:240 Великолучане жалуются на горы песка у подъездов своих домов. ФОТО 28.02.2020, 20:041 Делегация Псковской области вместе с родственниками павших бойцов 6-й роты почтила их память в Чечне 28.02.2020, 19:450 Рынок ипотеки вырос в России на фоне минимального уровня ставок 28.02.2020, 19:270 В УФСИН России по Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса КВН среди осужденных
28.02.2020, 19:090 BrainStorm радуется обильному снегопаду в Пскове. ВИДЕО 28.02.2020, 18:550 Пройти выездную диспансеризацию можно будет на парковке у «Империала» 28.02.2020, 18:420 Участники «Ганзейского клуба» примут участие в конкурсе туристических проектов 28.02.2020, 18:336 С поправками к Конституции пока знаком лишь каждый пятый россиянин
28.02.2020, 18:084 Жюри выбрало Цыпу: назван талисман переписи населения 28.02.2020, 17:590 Девять градусов мороза прогнозируют ночью в Псковской области 28.02.2020, 17:550 Автомобилистов просят не препятствовать работе дорожно-коммунальной техники в Пскове 28.02.2020, 17:410 В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись региональные юношеские военно-патриотические чтения
28.02.2020, 17:4019 Выборы председателя Псковского облсовпрофа состоятся 8 июня 28.02.2020, 17:320 Wildberries запустил оплату через СБП в пунктах выдачи заказов 28.02.2020, 17:280 В пяти районах Псковской области сменились председатели ТИКов 28.02.2020, 17:281 Александр Козловский обсудил с жителями Великих Лук социальные вопросы
28.02.2020, 17:220 Псковские пограничники задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске 28.02.2020, 17:100 В великолукской школе №1 открылся зал самбо 28.02.2020, 17:031 Имперский Русский Балет представит в Пскове «Спящую красавицу» и «Шопениану» 28.02.2020, 16:598 Новая сцена в Зеленом театре в Пскове будет сборно-разборной
28.02.2020, 16:520 Великолукский подросток с матерью, обокравшие магазин в деревне Плаксино, причастны еще к одному разбойному нападению 28.02.2020, 16:510 Грантовая поддержка псковских фермеров в этом году составит 45 млн рублей 28.02.2020, 16:413 Сергей Кулаков избран заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области 28.02.2020, 16:380 Григорий Стороненков о переформатировании комитетов в Псковской гордуме: Это изменения, которые давно назрели
28.02.2020, 16:343 «Акценты» Донецкого: Выходной 22 апреля, скандал в роддоме и памяти Зеленого театра 28.02.2020, 16:291 Юнармейцы почтили память бойцов 6-й роты в Псково-Изборском музее 28.02.2020, 16:143 «Ожившие полотна» художника Никаса Сафронова приехали в Псков. ФОТО 28.02.2020, 16:112 Звезда «Универа» Мария Кожевникова похвалила псковских спортсменок по художественной гимнастике
28.02.2020, 16:070 «Акваполис» приглашает вкусно и весело провести финал масленичной недели 28.02.2020, 15:590 Опубликовано расписание пригородных поездов Псков - Скангали 28.02.2020, 15:540 В Пскове не состоится премьерный показ документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6-й роты 28.02.2020, 15:391 Почти тысячу пачек сигарет нашли псковские таможенники в колесах «Ауди»
28.02.2020, 15:360 По результатам рейтингового голосования в Пскове благоустроят парк имени Гагарина и площадь Ленина 28.02.2020, 15:213 Михаил Ведерников и Александр Брыксин вручили псковской «Гармонии» инвентарь для спортивной гимнастики 28.02.2020, 15:150 Лучших судебных приставов по алиментам определили в Псковской области 28.02.2020, 15:040 «Эхо города» с Александром Братчиковым. ВИДЕО
28.02.2020, 15:010 Александр Братчиков похвалил депутата Григория Стороненкова за активность 28.02.2020, 14:510 Криминальный квартет по-псковски: как девушки и их приятели наркотики разносили 28.02.2020, 14:410 Псковичка задержана при попытке похитить продукты из магазина 28.02.2020, 14:4112 Александр Братчиков: Ничего еще не сделано, а люди уже «похоронили» бедненькую «Таблетку»
28.02.2020, 14:350 Василий Осипов обсудил с руководством «Газпром теплоэнерго» вопросы ввода в эксплуатацию новых котельных в Невеле 28.02.2020, 14:200 В Роскачестве дали советы по защите данных в соцсетях 28.02.2020, 14:180 Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов прочел лекцию в Пскове. ВИДЕО 28.02.2020, 14:090 Троицкий собор и Фонд продовольствия «Русь» провели очередную совместную благотворительную акцию
28.02.2020, 14:051 Территорию у Мирожского монастыря благоустроят до пляжа 28.02.2020, 14:000 Дегустация йогуртов «Прасковья Молочкова» пройдет в воскресенье в «Империале» 28.02.2020, 13:561 Защита Александра Данилова требует от прокуратуры оказать содействие в проведении ему необходимых медицинских процедур 28.02.2020, 13:551 Улицу Советскую в Пскове закроют для транспорта в связи с празднованием Масленицы
28.02.2020, 13:440 Более 3 тысяч исполнительных производств приходится на одного пристава в Псковской области 28.02.2020, 13:4317 Общаться с прессой запрещаю! 28.02.2020, 13:311 Суд присяжных признал двоих жителей Порхова виновными в жестоком убийстве ветерана войны 28.02.2020, 13:110 В Прощеное воскресение раннюю литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Тихон
28.02.2020, 13:110 «Псков-ЭКСПО» могут провести в сквере на Четырех углах 28.02.2020, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 28.02.2020, 12:580 Александр Козловский поздравил с 90-летием дочь великолукской подпольщицы Антонины Гусевой 28.02.2020, 12:543 Усадьбу Беклешева на улице Георгиевской планируют открыть после реконструкции в 2021 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.