Спорт

Определены чемпионы Псковской области по классическим шахматам

Подведены итоги чемпионатов Псковской области среди мужчин и женщин по шахматам с классическим контролем времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат региона.

Чемпионом области 2020 года стал кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Этого титула он добивается уже в седьмой раз. В упорной борьбе шахматист обыграл своего соперника кандидата в мастера спорта России, четырехкратного чемпиона области Сергея Кудряшова из Пскова, который в итоге получил серебряную медаль. «Бронза» досталась чемпиону 2019 года Науму Руденко из Псковского района.

Среди женщин в третий раз первенствовала Виктория Емельянова, она сохранила свой титул чемпионки Псковской области, завоеванный в 2019 году. Второе место заняла Элина Гольбрайх, третье — Екатерина Арламова. Все шахматистки представляют город Великие Луки.

По результатам прошедших соревнований чемпионы области Одиссей Сулейманянц и Виктория Емельянова будут представлять Псковскую область на чемпионатах Северо-Запада, которые пройдут в Санкт-Петербурге в начале марта.