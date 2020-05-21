Спорт

Принять участие в чемпионате по подтягиванию на турниках приглашают псковичей

Псковичей приглашают принять участие в чемпионате по подтягиванию на турниках и во всероссийских онлайн-соревнованиях по подтягиванию на турниках «Я Чемпион». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

Соревнования пройдут с 12 июня по 12 сентября в категориях:

Юноши до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет.

Мужчины от 18 до 30 лет, от 31 до 45 лет, от 46 и старше.

Девушки до 10 лет, от 11 до 17 лет, от 18 до 35 лет, от 36 лет и старше.

На первом этапе нужно подтянуться необходимое количество раз. На втором этапе снять на видео (удобно на телефон) как участник подтягивается максимальное количество раз и выложить в Интернет, к примеру, это могут быть сайты vk.com, youtube.com или другие.

На третьем этапе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта: http://champion.rosmolsport.ru/ и заполнить заявку участника. При этом важно заполнить каждое поле правильно, так как сертификаты (дипломы) будут выписываться по данным формы и исправить их будет невозможно. К заявке необходимо приложить ссылку на видео, которое надо выложить в Интернете.

Отправленное участником видео оценят судьи организационного комитета проекта и вышлют участнику по электронной почте сертификат с присвоением спортивных категорий по подтягиванию.

На четвертом этапе, который состоится после 12 сентября, будут подведены все итоги, определены чемпионы регионов и России, пройдет награждение.

По словам организаторов, система онлайн даст возможность, независимо от отдаленности муниципалитета от крупных городов, регионов РФ, дистанционно принять участие в соревнованиях. Более того, в течение практически трех месяцев будет предоставлена возможность повысить и перерегистрировать свой результат, что даст мотивацию для достижения наивысшего результата. Каждый участник на сайте чемпионата сможет увидеть на электронной карте свой результат и результат соседа или живущего в соседнем муниципалитете.