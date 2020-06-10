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Спорт

Тренер по парусному спорту: Заниматься яхтингом в Пскове может каждый

10.06.2020 10:58|ПсковКомментариев: 0

Заниматься яхтингом в Пскове может каждый, считает псковский яхтсмен и тренер по парусному спорту Сергей Оверкин.

В Пскове есть детская команда парусного спорта, которая базируется в яхт-клубе на Снятной горе, но правильно ее называть отделением парусного спорта СШОР «Ника». Сергей Оверкин рассказал, что сейчас в команде 25 детей в возрасте от 9 лет до 18 лет. 

Как отметил яхтсмен, чтобы начать плавать на яхте, сначала достаточно попроситься на борт. Редко кто сразу покупает яхту, не имея никаких специальных навыков и знаний.

«На самом деле, если в семье есть возможность купить машину, то у них есть возможность купить и яхту. Подержанная простая яхта стоит от ста тысяч рублей. Конечно, все зависит от состояния и ее характеристик, но мы ведь говорим о простых парусных яхтах для обычных людей, а она стоит как старенькая машина», - сказал Сергей Оверкин. 

Интервью с псковским яхтсменом читайте на портале ЦДИ.

Теги: #цди #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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