Спорт

Реконструкция футбольного поля началась на стадионе «747» в Пскове

На стадионе «Локомотив» (спорткомплекс «747») в Пскове начались работы по реконструкции беговых дорожек и футбольного газона. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил заместитель главы администрации города, бывший директор ФК «Псков-747» Александр Коновалов.

«Подрядные организации в течение летнего периода отремонтируют основание беговых дорожек и футбольного поля, восстановят ливневку. Позже будет смонтирован современный искусственный футбольный газон и беговые дорожки из специализированного рулонного легкоатлетического покрытия. Немного потерпеть, и на футбольные газоны вернутся юные футболисты», - написал Александр Коновалов.