Спорт

Три золотых медали на Кубке России по парабадминтону завоевала псковичка

Псковичка Екатерина Огинская завоевала три золотых медали на Кубке России по парабадминтону в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Другой спортсмен, также представляющий Псковскую область, мастер спорта Эдуард Барканов на соревновании выиграл «серебро» и «бронзу». Участие в Кубке приняли 49 спортсменов из 14 регионов страны. Это были первые соревнования парабадминтонистов в отечественном календаре после снятия части ограничительных мер.

В итоге псковичи на первом этапе Кубка завоевали пять медалей в различных разрядах:

«золото» - Екатерина Огинская в одиночной разряде,

«золото» - Екатерина Огинская в парном женском разряде с Альбиной Мухаметовой из Ульяновской области,

«золото» - Екатерина Огинская в смешанном парном разряде с Антоном Ивановым из Чувашской республики,

«серебро» - Эдуард Барканов в мужском парном разряде с Сергеем Ильичевым из Краснодарского края,

«бронзу» - Эдуард Барканов в одиночном разряде.

Планируется, что в этом году пройдет 2 этапа Кубка России.

«Коронавирус все еще сказывается на сезоне. Мы потеряли, по сути, целое соревновательное лето. До сих пор недоступен международный календарь - отменен намеченный на октябрь чемпионат Европы и никаких новостей о том, когда он пройдет, - рассказала Огинская. - К сожалению, и в Казань не смогли приехать все регионы, но все-таки соперничество было в каждом поединке. Приятно, что удалось взять три первых места».

Далее спортсменов Псковской области ждет чемпионат России в Ставрополе и финальный этап Кубка России в Чебоксарах.