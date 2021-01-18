Спорт

Команда хип-хоп центра «...Хоть Отбавляй!» представила Псковскую область на Чемпионате и Первенстве СЗФО по брейкингу

16-17 января команда Хип-Хоп Центра «...Хоть Отбавляй!» достойно представила Псковскую область на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа по брейкингу. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Хип-Хоп Центра «...Хоть Отбавляй!» Кристина Кочнева.

«Сборная усердно готовилась. Конкуренция была очень серьезная», - рассказала Кристина Кочнева. За право войти в состав сборной Северо-Западного федерального округа по брейкингу боролись представители таких городов, как: Калининград, Архангельск, Мурманск, Печора (Коми), Псков, Печоры, Вологда, Вельск, Северодвинск, Новодвинск, Сыктывкар, Ухта, Сокол, а также Ленинградская область.

Результаты: 6 первых мест, 1 третье место и одно - четвертое.

1 место в номинации 11-13 лет 1х1 юноши Комендант Данила

4 место в номинации 11-13 лет 1х1 девушки Ларионова Екатерина

1 место в номинации 14-15 лет 1х1 юноши Костин Никита

1 место в номинации 14-15 лет 1х1 девушки Костина Мария

1 место в номинации 14-15 лет 3х3 командный баттл Костин Никита, Костина Мария, Степанов Максим

3 место в номинации 16-18 лет 1х1 девушки Громова Софья

1 место в номинации 19 лет и старше 1х1 женщины Кочнева Кристина

1 место в номинации 3х3 (19 лет и старше) командный баттл Кочнев Кирилл, Овчинников Михаил, Ладыка Вадим (из г. Мурманск)

Впереди самый важный этап - Чемпионат и Первенство России по Брейкингу в Москве 17-18 апреля.

До Чемпионата и Первенства России сборная Псковской области также отправится на Всероссийские соревнования по брейкингу в Новосибирск 21-22 февраля и Санкт-Петербург 20-21 марта.