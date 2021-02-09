Спорт

Как обрести душевное и физическое равновесие вместе с йогой

Когда-то советских зрителей потряс фильм «Индийские йоги - кто они» - тогда массовой аудитории впервые были показаны древние практики и их результаты.

Система упражнений йоги появилась очень давно, еще до нашей эры. Ее цель имела философские корни: соединение микрокосма с макрокосмом. Сегодня далеко не все задумываются над философским содержанием, чаще всего занимаются системой упражнений для развития гибкости и избавления от различных недугов. В онлайн-кинотеатре ivi организована трансляция видеотренировок, в том числе и занятий йогой.

Откроем страницу онлайн-кинотеатра, посвященную йоге. Здесь представлена целая подборка видеоуроков по йоге https://www.ivi.ru/collections/jogaa: «Антистресс», «Крепкий сон», «Гибкое тело», «Бодрость духа», «Избавление от боли», «Шпагат за 15 минут». Эти передачи длятся недолго: 12-20 минут.

Есть более развернутые тренировки: «Виньяса Йога (Шаг за шагом)», «Хатха йога», «Буддийская медитация», «Йога. Здоровая спина», и другие. Эти занятия длятся около 35-45 минут. Серия «Фитнес» предлагает заняться йогой с помощью таких уроков, как «Йога для начинающих», «Йога для жиросжигания», «Йога для новичков», «Релакс йога», каждый из которых занимает 15-17 минут. Комплекс упражнений статичный, здесь нет большой нагрузки на сердце, что прекрасно подойдет людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все движения плавные, медленные, способствующие растяжке и укреплению мышц и суставов.

Занятия йогой требуют минимального инвентаря: нужно иметь лишь небольшое пространство на полу и коврик, на котором будут выполняться упражнения. Охарактеризуем одну из тренировок https://www.ivi.ru/watch/425203. «Йога для начинающих. 15 минут для стройности и настроения». Занятие ведет тренер по имени Вероника. Всего четверть часа несложных упражнений на полу, которые может выполнить каждый независимо от возраста и комплекции. Упражнения разминают позвоночник, мягко раскрывают грудную клетку, подтягивают живот и ягодицы, разогревают все тело, насыщают кровь кислородом. Тренер доступно показывает позы: «ребенок», «кошка», «собака», «корова», «планка» и другие. Все движения совершаются бережно и мягко. Финальные упражнения, завершающие занятия, повторяют начальные, замыкая комплекс в кольцо. Всего за 15 минут мышцы проработаны, тело разогрето, настроение на высоте.

Освоив первые шаги в йоге, можно перейти к более сложным комплексам, которые помогут обрести физическое и духовное равновесие.