Спорт

Шведской спортсменке запретили целоваться с американским лыжником до конца чемпионата мира

Чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Мая Дальквист больше не сможет целоваться со своим бойфрендом - американским лыжником Кевином Больгером - во время первенства планеты в Оберстдорфе (Германия).

Ранее в СМИ попали фотографии и видео, на которых лыжница целуется с американским спортсменом на трассах чемпионата мира. Мая Дальквист подтвердила эти отношения. Шведская лыжная ассоциация решила вмешаться и запретила спортсменке поцелуи с американцем до конца турнира, пишет championat.com.

«Любовь сложно остановить даже во время пандемии. Мы сказали, что они могут встречаться вне отеля, но желательно, чтобы они не подходили так близко друг к другу. Они уже проходили тестирование после встреч, и все здоровы, но теперь мы сказали, что не хотим больше видеть этого. Понимаем, что они хотят встречаться. Но всё же они должны стараться держаться подальше друг от друга», - отметил спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем.