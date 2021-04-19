Спорт

Псковичи получили медали на соревнованиях по вольтижировке в Петербурге

Сборная команда из Пскова заняла призовые места на соревнованиях по вольтижировке в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила представитель команды Вера Керножицкая.

Вольтижировка - дисциплина конного спорта, в которой спортсмены выполняют программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом. В Пскове этот вид спорта начал снова возрождаться после почти десятилетнего перерыва в 2019 году, когда тренер Надежда Антонова стала проводить занятия по вольтижировке на базе детской спортивной школы «‎Надежда». На данный момент на отделении вольтижировки в Пскове занимаются около 15 детей.

С 14 по 15 апреля в Санкт-Петербурге параллельно проходили всероссийские соревнования по вольтижировке и турнир «‎Северная звезда».

Как отметила представитель команды, псковички в этом году добились наиболее высоких результатов за последние годы. Так, Наталья Антонова 2010 года рождения из православной гимназии заняла четвертое место на всероссийских соревнованиях и выполнила 2-й взрослый разряд. Спортсменка из ППК Александра Керножицкая 2012 года рождения победила в обязательной программе и заняла третье место в произвольной. Мирослава Гулина 2013 года рождения из лицея №10 получила третье место, выполнив обязательную программу, а ученица школы №22 Мария Литвинова 2008 года рождения завоевала «серебро» в зачете девочек до 18 лет A-mini.

Сейчас спортсменки готовятся к всероссийским соревнованиям, которые пройдут с 13 по 16 мая в Москве.