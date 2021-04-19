Соревнования по велоспорту пройдут в районах Псковской области

Соревнования по велосипедному спорту стартуют на территории Псковской области с 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации по велоспорту.
С 9 по 14 мая пройдет первенство России в многодневной гонке среди юниорок на территории Пушкиногорского района.
С 27 по 30 мая будут проводиться всероссийские соревнования памяти заслуженного мастера спорта А. М. Зиновьева, чемпионат и первенство Псковской области в Великих Луках, Великолукской и Новосокольническом районах.
С 7 по 8 августа в Островском районе организуют чемпионат и первенство Псковской области памяти Героя Советского Союза Клавдии Назаровой.
С 9 по 12 сентября планируют провести всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России А. Г. Сидорова, чемпионат и первенство Псковской области в Великих Луках, Великолукском и Новосокольническом районах.
С 25 по 26 сентября в Печорах, Печорском (деревня Изборск) и Палкинском (деревня Шевелево) районах пройдет кубок Псковской области, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина
5 июня состоится всероссийская массовая велосипедная гонка «День велосипедиста» в Великих Луках.
С 26 по 27 июня в Печорском районе (деревня Рогово, Мальская долина) проведут чемпионат Псковской области по велоспорту маунтинбайк кросс-кантри, 1 этап марафона «Мальская долина».
21 августа планируют провести 2 этапа чемпионата Псковской области по велоспорту маунтинбайк, марафон «Мальская долина» в Печорском районе (деревня Рогово, Мальская долина).
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