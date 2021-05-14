Спорт

Псковский гребец Павел Сорин выиграл право участия в Олимпиаде в Токио

Псковский гребец Павел Сорин выиграл вместе со своим экипажем квалификационную европейскую регату в Швейцарии и получил лицензию на выступление на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте sport.pskov. Регата с 16 по 18 мая проходит в Люцерне.

Фото: instagram.com/sport.pskov

Между тем, в телеграм-канале «Псковский спорт» говорится, что на соревнованиях был фотофиниш и на пять сотых впереди оказался эстонский экипаж, но и второе место дает лицензию.

Напомним, Павел Сорин родился 12 марта 1995 года, занимается академической греблей. Тренируется в Пскове у Сергея Матвеева. Мастер спорта России (2014). Чемпион Европы 2015 года, вице-чемпион Европы 2016 года.