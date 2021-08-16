На городском пляже в Пскове прошел турнир по волейболу

Турнир по любительскому пляжному волейболу для молодежи Пскова прошел на городском пляже в минувшую субботу, 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
В мероприятии приняли участие восемь смешанных команд. Соревнования длились около четырех часов.
По результатам турнира первое место завоевала команда «Феникс», второе место досталось команде «Слабачки», а третье место получила команда «No Toxic». Организационный комитет наградил победителей фирменными подарками Молодежного центра.