Спорт

Псковские спортсмены отожмутся почти 30 тысяч раз в честь годовщины 80-летия Победы

В этом году акция «Рекорд Победы» празднует свою 15-ю годовщину, одновременно отмечая 80-летие великой Победы Советского народа над фашизмом. Псковские спортмены планируют отжатся 29 220 раз и более, сообщили в группе Street Workout Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Суть акции проста и благородна: участники должны выполнить отжимания от пола в количестве, равном числу прошедших лет со Дня Победы. Таким образом, каждый участник выражает уважение и память героям нашей Родины.



В 2024 году рекорд Пскова составил более 38 000 отжиманий.Традиционно, каждому участнику вручается Георгиевская ленточка.



Мероприятие пройдет 9 мая на воркаут площадке по адресу: улица Воеводы Шуйского, дом 9. Регистрация участников начнется в 11:00, начало акции назначено на 12:00.

В сообществе отметили, что девушки, желающие принять участие, могу вместо отжиманий делать приседания.

Узнать больше о мероприятии можно по телефону +7 911 881 6577