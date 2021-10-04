Спорт

Борец из Псковской области стал призером кубка России по ММА

Спортсмен из Псковской области завоевал «бронзу» на кубке России по СБЕ (ММА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: группа КСЕ «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Кубок России-2021 по смешанным боевым единоборствам (ММА) проходил в Нижнем Новгороде. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Псковскую область представляли два спортсмена: воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество-Псковская область», представитель центра «ММА» города Великие Луки Иван Веретенников и спортсмен из города Псков Денис Буйбаров.

По результатам соревнований Иван Веретенников уступил по очкам сопернику из Сибирского федерального округа. «Двигаемся дальше. В данном спорте всегда бывают поражения, без них мы не можем двигаться вперед, поэтому работаем над ошибками и снова в бой», - прокомментировал свое выступление спортсмен. Тренируется он под руководством А. Ткаченко и П. Ершова.

Денис Буйбаров в своей весовой категории завоевал «бронзу». Его тренируют Хизри Юсупов и Руслан Мурадалиев.