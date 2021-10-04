Спорт

Псковичи стали призерами всероссийских соревнований по аэробике

Первые и вторые места заняли воспитанники спортшколы «Бригантина» на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото: спортшкола «Бригантина»

Соревнования «Золотая осень на Тульской земле» проходили с 8 по 10 октября. В турнире приняли участие около 600 человек из 17 субъектов РФ.

В возрастной категории 15-17 лет:

1 место - группа - Полина Андреева, Ангелина Яковлева, Александра Смирнова, Кристина Краснова, Александра Мосолова;

1 место - гимнастическая платформа - Полина Андреева, Ангелина Яковлева, Александра Смирнова, Кристина Краснова, Александра Мосолова, Алиса Тихонова, Виктория Кичигина, Алиса Орлова;

2 место - танцевальная гимнастика - Полина Андреева, Ангелина Яковлева, Александра Смирнова, Кристина Краснова, Александра Мосолова, Алиса Орлова.

В возрастной категории 12-14 лет:

2 место - гимнастическая платформа - Ольга Асланян, Дарья Тёркина, София Будник, Анастасия Виноградова, Анна Булкина, Анна Киселёва, Евгения Алексеева, Полина Москаленко.

В возрастной категории 9-11 лет:

1 место - гимнастическая платформа - Анна Козлова, Татьяна Падучих, Кристина Леонова, Валерия Иванова, Лилия Моногова, Ангелина Токарева, Алиса Остапенко, Мария Бобрышева.

Тренируют детей Анжелика Алексеева и Инна Мартынова.