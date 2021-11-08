Спорт

Победителей спортивного онлайн-соревнования определили в Себеже

Сотрудники ИЦ «Себеж-Ресурс» наградили победителей спортивного онлайн-соревнования «Нам нужна здоровая Россия!». В нем приняли участие ученики школ, воспитательных учебных учреждений и колледжей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сотрудники центра.

Фото здесь и далее: «ИЦ «Себеж-Ресурс»

По условиям конкурса, участники должны были записать 4-минутный видеоролик и показать, как они выполняют упражнения. Девушкам предстояло выполнить максимальное количество приседаний со штангой весом 5 килограмм в течение одной минуты, а затем, после минуты отдыха, в течение минуты делать упражнения на пресс. Юноши подтягивались на перекладине с весом 5 килограмм за минуту и, после минутного отдыха, отжимались максимальное количество раз за то же время.

В возрастной категории 2001-2003 год рождения победу одержал студент Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа Даниил Лабецкий. Второе место занял студент того же колледжа Владислав Воскресенский.

Среди девушек 2004-2006 года рождения первые две позиции заняли ученицы Идрицкой средней школы Олеся Семенова и Марина Ходюк. «Бронзу» взяла ученица Сосновоборской школы Олеся Кылосова.

Среди юношей 2004-2006 годов рождения лучшим стал студент Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа Данила Иванов. Второе и третье места жюри присудило ученикам Себежского СУВУ Сергею Соколову и Даниилу Куликову.

Победители получили грамоты и памятные призы.