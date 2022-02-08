Спорт

Команда из Пскова заняла третье место в эстафете на международном турнире по биатлону

Команда спортсменов из Пскова завоевала третье место в эстафетной гонке на международном биатлонном турнире имени Александра Привалова. Соревнования проходили в городе Химки Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова

В течение трех дней спортсмены в возрасте 11-12 лет соревновались на дистанциях от 3 до 4 километров. В стартовый день участников ждала индивидуальная гонка, в пятницу - спринт по два рубежа, эстафетная гонка состоялась в финальный день соревнований.

В Химках встретились более 130 биатлонистов, представляющих различные регионы страны, включая Удмуртию, Башкортостан, Новосибирскую, Саратовскую, Псковскую, Нижегородскую, Владимирскую и другие регионы.

Псковскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Ника» под руководством тренера Олега Макеева. В состав команды вошли Глеб Макеев, Андрей Перевозчиков, Дмитрий Виноградов, Олеся Губарева и Анастасия Делюкина.

«В спринте на 3,6 км Глеб Макеев завоевал второе место, в индивидуальной гонке он остановился на четвертом месте, в эстафетной гонке псковские спортсмены завоевали третье место. Андрей Перевозчиков, Дмитрий Виноградов, Олеся Губарева и Анастасия Делюкина расположились в верхней таблице результатов», - рассказали об успехах спортсменов в профильном комитете.