Спорт

Скейт-парк на Запсковье пополнился элементами для занятий экстремальными видами спорта

Второй в Пскове скейт-парк начали наполнять элементами для занятий экстремальными видами спорта. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

Здесь появятся рампы, разгонки, фанбоксы и другие фигуры для трюков. Ранее подрядчик сделал бетонную плиту основания для зоны катания, а на площадках для воркаута и стритбола уложил резиновое покрытие, сообщил сити-менеджер.

В границах скейт-парка еще предстоит выложить тротуары брусчаткой, поставить скамейки, урны и ограждение, оборудовать зоны воркаута и стритбола. По периметру сквера посадят деревья и кустарник, посеют газон.

«Уличные виды спорта сейчас очень популярны среди молодежи. Теперь ребята, которые живут в центре и на Запсковье, смогут пользоваться бесплатной современной площадкой для активного отдых», - прокомментировал Борис Елкин.

Он также добавил, что место для скейт-парка вдали от жилых кварталов выбрано для того, чтобы шум не мешал жителям. Обустройство территории идет в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.