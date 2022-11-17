Спорт

Сотрудники псковского УФСИН пробежали всероссийский полумарафон

Сотрудники УФСИН России по Псковской области пробежали один из известнейших беговых стартов в стране - Всероссийский Гатчинский полумарафон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Спортивное мероприятие собрало в своем составе не только профессионалов, но и любителей данного вида спорта. Всего более 3500 тысяч участников. Среди них и сотрудники УФСИН России по Псковской области.

«Представители аппарата управления Наталья Алфименкова и Никита Логинов вышли на забег в хорошей физической форме. За плечами каждого ежедневные тренировки. В свободное от службы время ребята занимаются бегом в ведущих спортивных школах города Пскова и успешно развиваются в этом направлении. Также бег входит в состав упражнений по физической подготовке сотрудников УИС», – рассказали в УФСИН.

Согласно регламенту полумарафона, в Гатчине женщины преодолевали расстояние в 10 километров, мужчины - 21,1 километров. По словам участников, стремление было одно – «пробежать дистанцию без помех и пересечь финишную черту с наилучшим для себя личным результатом». Наталья Алфименкова улучшила свой беговой рекорд на 4 минуты, Никита Логинов - на 3 минуты.

За участие в спортивном мероприятии представители псковского УФСИН награждены медалями.