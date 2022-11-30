Спорт

Наталья Фёдорова о спортивной инфраструктуре: Этот год был для нас олимпийским прорывом

О развитии спортивной инфраструктуры в Псковском районе рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Этот год был для нас годом олимпийского прорыва. Мы открыли три новые спортивные площадки. У каждой из них – уникальный проект и своя программа. Начну с самого крупного. Это ФОКОТ – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который мы построили в деревне Писковичи. Площадка очень современная, с многообразными функциями. Жители и школы остались довольны. В сельской местности при строительстве площадок предусматривали, чтобы они как можно ближе располагались к образовательным учреждениям. На всех площадках до конца года будет установлено видеонаблюдение, где его ещё нет. Школа будет следить уже за сохранностью имущества», - сказала Наталья Федорова.

Вторая площадка была открыта в Серёдке, также возле школы. Она возводилась в рамках проекта «Газпром – детям». Глава района отметила работу подрядчика, так как «возвели они её очень быстро». В сентябре приступили к работам, и вот уже в ноябре получили готовую полностью площадку, уточнила она.

Третья площадка появилась в деревне Ершово. Для нее разрабатывали проектно-сметную документацию, и благодаря её наличию район смог попасть в национальный проект «Спорт – норма жизни».

«Такое количество современных площадок – это великое благо. Мы видим заинтересованность не только школ, не только детей, но и взрослого населения. Все благодарят и отмечают, что с удовольствием будут заниматься. На сегодняшний день от жителей поступает очень большое количество заявок. Все переживают. Наша задача, чтобы в первую очередь во всех крупных населенных пунктах, а также в небольших обустраивать спортивные площадки. Сейчас это направление очень востребовано. Уличные тренажеры, воркаут-площадки – всё активно используется», - заключила Наталья Федорова.