Спорт

Псковский футболист стал лучшим защитником в борьбе за Кубок «Динамо» в Москве

Всероссийские межведомственные соревнования на Кубок общества «Динамо» по футболу среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти, посвященные 100-летию общества «Динамо», завершились в Москве. В мероприятии приняли участие представители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

От Псковской области в сборную команду ФСИН России вошли старший инспектор по особым поручениям группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН Артем Лаврентьев и младший инспектор отдела по конвоированию Владислав Орлов. Кроме того, Артем Лаврентьев выступил на данном турнире капитаном команды федерального ведомства.

Началу соревнований предшествовал учебно-тренировочный продолжительностью семь дней, сам турнир продлился последующую рабочую неделю. Всего за звание лучшей футбольной команды боролись 11 команд, поделенных на 3 группы.

«В своей подгруппе команда ФСИН одержала 2 уверенных победы, но уступила соперникам в полуфинале. Чуть-чуть не хватило удачи и в матче за третье место. Сыграв вничью, противнику по результатам пенальти удалось отправить крайний победный гол в ворота пенитенциарного ведомства. В итоге ФСИН России заняла почетное, четвертое место, войдя в пятерку сильнейших правоохранительных структур в соревнованиях общества "Динамо"», – рассказали в ведомстве.

После состоялась церемония награждения. Специального приза в номинации «Лучший защитник Кубка «Динамо» был удостоен Артем Лаврентьев – капитан сборной команды ФСИН России.

«Как признался сам спортсмен, награда такого уровня для него – особая гордость. Футболом майор внутренней службы профессионально занимается с самого детства. За это время становился победителем состязаний различного уровня. Золотая статуэтка с черно-белым мячом наверху теперь прочно вписана не только в его личную историю, но и историю УФСИН России по Псковской области», - заключили в ведомстве.