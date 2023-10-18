Спорт

Путин одобрил предложение объявить 2024-й Годом спорта

Президент России Владимир Путин одобрил идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024-го Годом спорта.

На полях форума «Россия - спортивная держава» глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить 2024-й Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади, пишет ТАСС.

«Хорошая идея», - сказал в ответ президент.

Кремлев озвучил свою идею на церемонии открытия новых спортивных комплексов и других объектов в регионах. Он обратил внимание на то, что в 2024 году в стране пройдут «Игры Будущего» и «Игры БРИКС». «Хотел бы к вам обратиться, чтобы следующий год Годом спорта сделать, потому что такие спортивные события огромные в России [состоятся], весь мир будет смотреть на это, и это (объявление 2024 года Годом спорта - прим. ред.) будет правильно», - сказал он. «На Красной площади также возродить спортивный парад [предлагаем]. Мы готовы его организовать. Раньше тоже его проводили», - добавил Кремлев.

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан - состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников на главной площади страны проходили в присутствии руководителя СССР Иосифа Сталина, в них принимали участие тысячи человек. Традицию проведения парадов прервала Великая Отечественная война. В послевоенные годы традиция парадов физкультурников на Красной площади вскоре сошла на нет, позднее они проводились на стадионе «Динамо».