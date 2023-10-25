Спорт

Начинается видеотрансляция нового проекта «ПЛН FM» и Владимира Кузя «Железные люди»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию новой программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что вести ее будет не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.

Героем первого выпуска программы «Железные люди» станет тренер, комментатор и спортсмен Александр Кузьмин. Он является победителем Кубка Мира по биатлону, мастером спорта по спортивному ориентированию, спортивным директором компании по организации массовых спортивных мероприятий «ПРО СПОРТ», основателем Школы бега «PRO SPORT», президентом федераций триатлона Псковской области и гонок с препятствиями. Александр Кузьмин расскажет, как пришел в спорт, что ему дает спортивный образ жизни и даст практические советы тем, кто еще только хочет приобщиться к занятиям физкультурой и спортом. Кроме того, гость студии проведет розыгрыш призов для слушателей и зрителей программы.

Программа «Железные люди» будет выходить на волнах «ПЛН FM» раз в месяц по понедельникам.