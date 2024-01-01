Спорт

Территорию городского стадиона подтопило в Опочке

Территорию городского стадиона и висячего моста на улице Береговой подтопило в Опочке. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Telegram

«В связи с поднятием уровня воды и выходом реки Великой из берегов, который вызван таянием снега после снегопадов и внезапным потеплением в конце декабря, что привело к быстрому расплавлению снега, территория городского стадиона и висячего моста на улице Береговой подтоплена. Убедительная просьба, гражданам быть бдительными и соблюдать меры безопасности», - написал Юрий Ильин.

Также он напомнил, что на территории Опочецкого муниципального округа запрещен выход на лёд водоёмов людей, а также транспортных средств.

«Не рискуйте жизнью и здоровьем. Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду водоёма может стоить вам жизни! Не подвергайте себя опасности! Берегите себя и своих близких!» - заключил Юрий Ильин.