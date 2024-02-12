Спорт

Всю неделю псковичи могут бесплатно попасть на каток за поцелуй

Акцию «Неделя любви» запускает каток «Таблетка» в Летнем саду в Пскове с 12 по 16 февраля. Об этом сообщается в группе «Парки и ярмарки города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«2024 год - объявлен президентом Годом семьи, а также в преддверии Дня всех влюбленных мы проводим акцию "Неделя любви". Приди с любимым человеком на каток и получи для него бесплатный билет на вход! Доказательство, что это твой любимый - поцелуй на входе. Также можно скинуть совместное фото в альбом "Любовь" в группе и показать на входе! Ждем всех влюбленных у нас на льду!» - говорится в условиях акции.

Каток работает с 15.00 до 21.30 в зависимости от погодных условий.