Дебаты о спорте проведет Музей олимпийского движения Псковского края

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края проводит мероприятие «Олимпийский ринг: дебаты о спорте и не только». Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».
В дебатах могут принять участие студенты первого курса Великолукской академии физической культуры и спорта направлений подготовки «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
Состав команд: 3 спикера. Заявка о составе команды подается организаторам в день начала турнира. Состав команды в ходе мероприятия не меняется.
Во время подготовки к турниру команды готовят кейсы «Утверждения» и «Отрицания» по установленной теме.
Темы дебатов:
По всем вопросам следует обращаться к специалисту по учету музейных предметов музея Валентине Садченко.