Спорт

Дебаты о спорте проведет Музей олимпийского движения Псковского края

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края проводит мероприятие «Олимпийский ринг: дебаты о спорте и не только». Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

В дебатах могут принять участие студенты первого курса Великолукской академии физической культуры и спорта направлений подготовки «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».

Состав команд: 3 спикера. Заявка о составе команды подается организаторам в день начала турнира. Состав команды в ходе мероприятия не меняется.

Во время подготовки к турниру команды готовят кейсы «Утверждения» и «Отрицания» по установленной теме.



Темы дебатов:

Спорт – это здоровье?

Принцип «честной игры» в настоящее время актуален?

Актуально ли использовать ресурсы спортивных музеев в олимпийском образовании?

Спорт укрепляет мир между народами?

Реклама положительно влияет на спортивные результаты?

Актуальны ли гендерные проблемы в спорте?

По всем вопросам следует обращаться к специалисту по учету музейных предметов музея Валентине Садченко.