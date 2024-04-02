Спорт

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов проведет бой в Петербурге

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов анонсировал свой следующий бой, который состоится на турнире АСА 174 в Санкт-Петербурге 19 апреля.

«Это мой первый поединок под эгидой организации АСА. Моим оппонентом в клетке на этот раз будет боец из Бразилии», - поделился он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Боец отметил, что рассчитывает на поддержку не только у экранов, но и на трибунах. «Буду искренне рад видеть и слышать каждого из вас 19 апреля на КСК "Арена"», - добавил Руслан Шамилов.