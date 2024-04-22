Спорт

Турнир «Псковская весна» прошел в шахматном клубе «Анлим»

Команда шахматного клуба «Анлим» провела турнир по классическим шахматам «Псковская весна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в шахматном клубе.

Фото: шахматный клуб «Анлим»

Победителем турнира с абсолютным результатом 9 очков из 9 возможных стал Николай Никитин. «Серебро» заполучил Иван Черненко, а бронзовая награда досталась Владиславу Дружинину.

Лучшим ветераном признали Александра Побережского, лучшей шахматисткой – Анастасию Филиппову. Четвертое место и приз за лучший результат среди юниоров получил Максим Иванов.

В турнире также были предусмотрены призы в рейтинговых группах:

1 место в категории ниже 1100 - ветеран Николай Богорев;

1 место в категории 1300-1499 - Татьяна Шемонаева;

2 место в категории 1300-1499 - Кристина Стельмашёнок;

1 место в категории 1500 - 1699 - Александр Баранов.

Приз «рандом» достался Амелии Мудрениной.