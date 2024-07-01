Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). После небольшого перерыва проект возвращается с новым ведущим Георгием Пономаревым.

Гость студии - паралимпиец-велогонщик, первый человек в России, пробежавший марафон на протезе, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко.

Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.