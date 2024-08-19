Спорт

Зачет по физкультуре за посещение фитнес-клуба смогут получить псковские студенты

Студенты Псковского государственного университета, посещающие «Супер фитнес», в новом учебном году смогут получить «автоматом» зачет по физической культуре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортклубе.

Фото: группа «Супер фитнес Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Теперь ты можешь получить зачёт по физкультуре, просто посещая клуб "Супер фитнес Псков". Неважно, что ты при этом будешь делать - тягать железо или тянуться в шпагате!» - рассказали в спортклубе.

Стоит отметить, что посещать при этом занятия по физкультуре в вузе необязательно.

Узнавай подробности можно по телефону: 566080, также можно поставить «+» под записью в комментариях до 15 сентября.