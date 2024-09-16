Спорт

«Беседка»: Джампинг — вид спорта, созданный в России. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 сентября.

Уже завтра, 21 сентября, в Пскове пройдет первый открытый кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области. В преддверии соревнований в студию пришли президент Федерации джампинг-фитнеса России, основатель движения джампинга Екатерина Касперович и председатель регионального отделения Федерации джампинг-фитнеса Псковской области Виктория Тренина.

Они рассказали, что такое джампинг, как появился этот вид спорта, в чем его особенность, почему он так популярен, для какого возраста он больше подходит, а также более подробно рассказали о предстоящих в Пскове соревнованиях — об участниках, номинациях и призах.

Ведущий — Николай Королев.