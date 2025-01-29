Спорт

Соревнования по настольному теннису среди полицейских прошли в Пскове

Объединенные команды аппарата Управления МВД России по Псковской области приняли участие в турнире по настольному теннису. За первенство между собой боролись девять команд, среди которых были как и опытные участники, так и новички. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Соревнования по настольному теннису прошли на базе учебно-спортивного центра УМВД России по Псковской области среди личного состава подразделений аппарата УМВД. Свое мастерство продемонстрировали 9 команд. Состязание прошло в теплой и товарищеской атмосфере. Участники показали отличный уровень игры и спортивный азарт, что обеспечило захватывающую борьбу за призовые места.

В личном первенстве первые три места среди мужчин заняли: майор полиции Денис Бучинский - старший государственный инспектор Госавтоинспекции УМВД, старший сержант полиции Иван Старский - оперуполномоченный УКОН УМВД и подполковник внутренней службы Сергей Дунаев - заместитель начальника ИЦ ЦМВД.

Среди представительниц прекрасного пола самыми результативными признаны майор полиции Ольга Кузьмич - старший специалист-ревизор УЭБ и ПК УМВД и подполковник внутренней службы Оксана Рымарчук - заместитель начальника ИЦ УМВД.

По традиции руководством Управления МВД России по Псковской области победители будут награждены дипломами и грамотами.