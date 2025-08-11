Псковcкая обл.
Спорт

Спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению в Пскове собрал 300 участников

12.08.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Открытие областного летнего спортивного фестиваля Showdown среди инвалидов по зрению прошло сегодня, 12 августа, в Пскове. Об этом сообщил организатор фестиваля, председатель Псковского регионального отделения Федерации спорта слепых Владимир Прокудин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

Фестиваль продлится с 12 по 14 августа. Сегодня по адресу Школьная, 6 прошел турнир по теннису для слепых, соревнования по дартсу, а также спортивные настольные игры. Завтра на базе отдыха «Берёзка» в деревне Жидилов Бор Псковского района планируются соревнования по шашкам, интеллектуальные игры и мастер-класс для инвалидов по зрению. 14 августа состоится подведение итогов, награждение победителей грамотами и отъезд.  

Как и планировалось, участниками фестиваля стали 300 человек. 

Соревнования проходят при поддержке министерства спорта Псковской области. 

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
