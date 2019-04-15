Туризм

Российские туристы с 22 апреля могут сами оформить электронные визы в Оман

Российские туристы с 22 апреля получили возможность оформлять электронные визы в Оман на сайте полиции страны, сообщили в понедельник порталу «Интерфакс-Туризм» в представительстве офиса по туризму Омана в России

«С 22 апреля российские туристы могут самостоятельно оформить электронную визу для путешествия в Султанат Оман через официальный сайт полиции Омана, загрузив все необходимые документы и оплатив консульский сбор. Чтобы получить туристическую визу, нужно зарегистрироваться на сайте evisa.rop.gov.om, а затем в разделе Apply for Visa ввести свои данные и загрузить документы. Сразу после оплаты консульского сбора через сайт все данные поступают в обработку», - сообщили в организации.

Как уточнили в офисе по туризму, срок оформления электронной визы - от нескольких часов до нескольких дней. По прибытии в Оман распечатанную визу нужно будет предъявить на паспортном контроле.

«В стандартный пакет документов для оформления туристической визы входят: билеты в обе стороны, подтвержденная бронь жилья, загранпаспорт (должен быть действителен не менее шести месяцев после начала поездки) и фотография. Консульский сбор зависит от типа визы и срока пребывания в стране. Так, сбор за туристическую визу на 10 дней составит 5 оманских риалов (около 850 рублей), а за визу на 30 дней - 20 оманских риалов (около 3400 рублей)», - добавили в офисе по туризму.

Также оформить туристическую визу можно через российских туроператоров и туристические агентства.

Авиакомпания Oman Air в октябре 2018 года начала выполнять рейсы по маршруту Москва - Маскат. Также Россия была включена в список стран, граждане которой могут посещать Султанат Оман по упрощенной схеме. В результате число российских туристов, посетивших Оман в 2018 году, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом и составило 20 тыс. человек. Всего Оман в 2018 году посетили более 3,2 млн иностранных туристов.