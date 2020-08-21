Туризм

Россияне купили туры на 150 млн рублей на старте акции кешбэка

Уже в первые часы проведения акции кешбэка, которая стартовала 21 августа, россияне купили туры по стране на 150 млн рублей, рассказала журналистами руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Активность мы увидели с первых секунд старта программы. Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн рублей», - цитирует Догузову «Российская газета».

По словам главы Ростуризма, динамика посещений сайта мирпутешествий.рф растет.