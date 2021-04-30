Туризм

Самолеты из Пскова в Симферополь будут летать до конца сентября

Авиарейс по маршруту Симферополь - Псков будут обслуживать самые крупные самолеты из всех, что работают на псковском направлении. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем традиционном еженедельном обращении.

«Самолеты из Пскова в Симферополь мы запустили в августе прошлого года, и этот маршрут стал сам популярным туристическим направлением. Его наполняемость практически всегда составляет 100%», - отметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что первый в этом году авиарейс по этому направлению запустили в пятницу, 30 апреля.

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Вместимость самолетов на авиарейсах Симферополь - Псков составляет почти 150 пассажиров.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю, до 28 сентября. Время в пути - 3 часа 20 минут. Стоимость билетов начинается от 2 600 рублей.