Туризм

Санкции против Мосбиржи ускорят переход туротрасли на расчеты в нацвалютах - АТОР

Санкции США в отношении Мосбиржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в национальных валютах, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на вице-президента АТОР, главу туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

«Для туризма это возможность ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран, хотя это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро», - сказал он.

Ранее сегодня США расширили санкции в отношении РФ, в частности под них отдельно попали зарубежные офисы российских банков, а также Московская биржа.

Эксперт отметил, что многие туроператоры давно проводят платежи через третьи страны в национальных валютах, пишет ТАСС. Этот механизм отработан, но добавляет расчетам еще один этап конвертации, и его стоимость так или иначе отражается в конечной цене туров. В то же время для туризма возникают сложности с определением курса валюты, в которой производятся расчеты. «Но и эта проблема, как ожидается, решится довольно быстро», - объяснил он.

Также, по его словам, существует риск возникновения ажиотажного спроса на наличные денежные средства, поскольку большинство туристов едут за рубеж с бумажными долларами. «Но, на мой взгляд, сейчас точно не стоит спешить скупать валюту на волне паники без реальной необходимости», - подчеркнул Мурадян.