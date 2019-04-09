Происшествия

Ножевые ранения обнаружены на теле молодого великолучанина, найденного в сгоревшей квартире на улице Дружбы

На теле молодого человека, найденного мертвым вчера в бывшем общежитии на улице Дружбы в Великих Луках, были обнаружены ножевые ранения. Пожар в комнате, по всей видимости, был устроен для того, чтобы замести следы преступления. Об этом пишет «Луки.ру».



Как сообщалось ранее, в бывшем общежитии по адресу улица Дружбы, дом 5, корпус 2 случился пожар. На втором этаже полностью выгорела комната. В ней было обнаружено тело мужчины. Накануне молодой мужчина отдыхал в одном из городских увеселительных заведений.