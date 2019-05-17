Общество

Жители Великих Лук уплатили в апреле 801 миллион рублей налогов

В Великих Луках налогоплательщики уплатили налогов на 801,4 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук. Такие данные привел на общегородском совещании, проведенном и. о. главы администрации Великих Лук Юлией Ярышкиной, и. о. начальника межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Виктор Федотов.

В ведомстве добавили, что в федеральный бюджет пошло из этих денег 142,9 миллиона рублей, а в бюджет области - 281,3 миллиона рублей. В бюджет города перечислено 70,1 миллиона рублей.

«Задолженность по налогам, зачисляемым в бюджет города, по состоянию на 1 мая текущего года составила 39,1 миллиона рублей. На 1 января 2019 года задолженность по имущественным налогам физических лиц составляла 12,7 миллиона рублей», - акцентировал внимание присутствующих Виктор Федотов.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что основные поступления налогов в городской бюджет обеспечили следующие организации: ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО», АО «Опытный завод «Микрон», Великолукский завод «Транснефтемаш», ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», ООО «Велмаш-С», Эксплуатационное локомотивное депо филиал ОАО «РЖД», ООО «Кабельный завод «Алюр», АО «ВОМЗ», ООО «Силовые машины - завод Реостат».