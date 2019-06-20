Происшествия

Мошенники обманули 82-летнего великолучанина на 90 тыс. рублей

Очередного пенсионера обманули в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, еще 10 июня пожилому великолучанину 1937 года рождения позвонила неизвестная, которая сообщила, что мужчине полагается материальная помощь.

Как пояснила незнакомка, для получения выплаты гражданину необходимо продиктовать номер банковского счета. Позже дедушке позвонил мужчина и потребовал оплатить страховой взнос за перевод крупной денежной суммы. В итоге великолучанин перевел 90 000 рублей и с ним перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.