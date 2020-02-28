Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича, укравшего косметическое средство

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

28 февраля в 13.40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 40-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции, заключили в ведомстве.