Происшествия

Около 13 тысяч пачек сигарет и более 6 тонн алкоголя изъяли псковские полицейские

В Псковской области полицейские изъяли из незаконного оборота табак и алкоголь в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 35-летний местный житель приобретал сигареты и алкоголь, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательной маркировке специальными марками РФ. Продукцию подозреваемый хранил в гаражах с целью дальнейшего сбыта.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий информация о противоправной деятельности стала известна сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по городу Великие Луки.

Стражи порядка задержали автомашину, перевозившую контрафактную продукцию, также обнаружены алкоголь и табак в местах хранения. Всего полицейские изъяли около 13 тысяч пачек сигарет и более 6 тонн спиртосодержащей продукции. Общая стоимость изъятого составила более 3 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальный размер наказания, которое может назначить суд за совершение этого преступления, составляет 6 лет лишения свободы.