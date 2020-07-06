Происшествия

Лабрадор-ретривер помог разоблачить табачных контрабандистов на границе в Псковской области

Сразу две попытки незаконного перемещения сигарет, сокрытых от таможенного контроля, пресекли сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на российско-латвийской границе. Разоблачить «предприимчивых» перевозчиков на таможенном посту МАПП Бурачки помог лабрадор-ретривер Фил.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, два транспортных средства международной перевозки, согласно предъявленным сотрудникам таможни документам, следовали в Латвию без груза, то есть товар не перемещали. Однако при осмотре транспортных средств служебная собака, обученная поиску табачных изделий, проявила сигнальное поведение, характерное при обнаружении запаха табачных изделий, заметили в ведомстве.

Транспортные средства направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате таможенных досмотров в технологических полостях грузовых автомобилей выявили сокрытые от таможенного контроля сигареты, маркированные акцизными марками Республики Беларусь. В первом случае - 450 пачек сигарет. Во втором - 1000 пачек сигарет.

Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Сигареты изъяты.